韓国・ソウルのある名門女子高校。進学校であるこの高校で起きた事件を裁判資料や当時の報道、関係者の取材をもとに再現ドラマで紹介した。2018年6月、1学期の期末テストが行われていた。理系クラス2年生のある生徒は、成績は1位に限りなく近い秀才。定期テストの成績は内申点となり大学受験に大きく影響するが、そのテストでこの生徒は理系クラス学年2位の成績を収めた。クラスメイトから「2位なんてすごいじゃん」と言われたが、