ロサリオ・セントラル（アルゼンチン1部）に所属する元アルゼンチン代表FWアンヘル・ディ・マリアが、かつて在籍したレアル・マドリードからの退団を振り返った。27日、スペイン紙『アス』がコメントを伝えている。現在37歳のディ・マリアは、母国アルゼンチンのロサリオ・セントラルでキャリアをスタート。2007年夏にベンフィカへ移籍すると、2010年夏にはレアル・マドリードに完全移籍を果たした。在籍した約4シーズンで公式