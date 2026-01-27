美容看護師時代の「正解」美容看護師として働いていた頃の私は、正直に言うと「攻めているケアこそが正解」だと思っていました。ドクターズコスメ、医療専売品、高濃度成分、即効性、そして結果。施術もホームケアも、どれだけ強く、どれだけ早く変えられるか。それが美容の正解だと、疑いなく信じていたと思います。そして、それは確かに間違いではなかった。当時の肌、年齢、回復力があったからこそ、成立していたケアでもあった