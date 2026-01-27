中国の新興電気自動車（EV）メーカーの雄として知られた理想汽車（リ・オート）が今年上半期に業績不振の約100の販売店を閉鎖する計画を進めていると報じられた。中国メディアの時代財経によると、理想汽車の納車台数は2021年が約9万500台、22年が約13万3200台、23年が約37万6000台、24年が約50万500台と順調に伸びていたが、25年は約40万6000台に落ち込んだ。理想汽車は25年12月31日時点で全国159都市に548の販売店を擁している。