ブンデスリーガ】フライブルク 2−1 ケルン（日本時間1月26日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】「股抜きパス」で相手2人を無力化フライブルクのMF鈴木唯人が、相手の股下を通す1本のパスで局面を打開。決定的なチャンスを演出した。日本時間1月26日のブンデスリーガ第19節で、フライブルクはホームでケルンと対戦。鈴木はミッドウィークのヨーロッパリーグに続いてトップ下で先発出場し、2−1の勝利に貢献して