女優の井桁弘恵（28）が27日放送の日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演、中学校の時の驚くべき成績と、その後まさかの試験に失敗した経験を明かした。井桁は福岡県出身で、修猷館高校から早大に進学した才色兼備の女優。修猷館は1784年創立の超名門校で、大手塾の偏差値ランクでは73に相当している。受験について聞かれた井桁は「私高校受験したんですけど、中学の成績がめっちゃ良くて。中学、オール