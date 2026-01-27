衆議院議員選挙が1月27日に公示された。社会民主党・福島みずほ党首の「第一声」は東京・渋谷区。【映像】社民・福島党首「第一声」ノーカット福島党首が「高市総理はこの寒い冬、受験シーズン、大雪の中、国会を開会をして施政方針演説やらない、予算委員会もやらない、何にもやらないで解散をしました。働かないで働かないで働かないで働かないで働かないで失言しかしてないじゃないですか。どうですか失言しかしていない。