◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）９歳馬ケイアイドリー（牡９歳、栗東・前川恭子厩舎、父エスポワールシチー）が１年５か月ぶりに戦列復帰する。２４年９月のコリアＣに出走予定だったが、左前肢の繋靱帯（けいじんたい）炎で取り消し。休養中の２５年２月に栗東・村山厩舎が勇退解散し、前川厩舎に引き継がれる形で転厩した。前川調教師は「おとな