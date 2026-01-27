東京都文京区の東大病院＝2012年東大病院（東京都文京区）は27日、田中栄病院長が同日付で引責辞任したと発表した。「現役教授逮捕をはじめとする一連の不祥事を重く受け止め、病院運営の責任を明確にするため」としている。業者から賄賂を受け取るなどした疑いで、東大病院医師らが相次いで逮捕されたことを受けたとみられる。警視庁は昨年11月、医療機器メーカーから賄賂を受け取ったとして収賄容疑で東大病院医師の医学部准