27日に公示された衆議院選挙で各党が掲げる消費税減税について、経団連会長は「代替財源の明確化が必須」との考えを示しました。経済3団体のひとつである経団連の筒井会長は、27日の会見で、多くの政党が「消費税の減税」を公約に掲げていることについて消費税は「社会保障を支える重要な安定財源である」と指摘した上で、「代替財源の明確化が必須だ」と述べました。さらに、選挙戦での政策議論について「より踏み込んで市場の信