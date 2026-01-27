２７日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値比０・０５０％高い２・２８５％まで上昇（債券価格は下落）した。前日に円高・ドル安を受けて一度低下したが、再び上昇基調となった形だ。終値は０・０４５％高の２・２８０％だった。外国為替市場で日米両国の為替介入が意識されて円高・ドル安が進んでいたが、２７日に再び円安が進行した。輸入品を中心とする物価上昇な