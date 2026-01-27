DeNAは27日、新外国人のオースティン・コックス投手（28＝前ブレーブス）が来日したと発表した。背番号は「42」に決まった。球団を通じて「日本でプレーすることができ、とても光栄です。皆さんの前でプレーすることを心待ちにしていました。球場でお会いできることを楽しみにしています」とコメントした。