衆議院議員選挙が1月27日に公示された。日本保守党・百田尚樹代表の「第一声」は東京・港区。【映像】保守・百田代表「第一声」ノーカット百田代表が演説で「間違った再エネ政策をただちにストップすること。この再エネ政策というのはね、一つもいいことないんですよ。本当にみなさん、太陽光は良いと思っている皆さん、おるとしたらね、帰ってください」と話すと、聴衆からは笑いもこぼれた。続けて「例えば、太陽光はどん