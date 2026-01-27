1キロで246円、1食あたり24.6円という安さの「トルコ産」のパスタ。スーパーで取り扱う種類は少ないようですが、どのスーパーでも安いようです。【写真で見る】トルコ産のパスタが安い！スーパーで比べると…パスタ1キロ246円安さの理由は“トルコ産”出水麻衣キャスター：東京・赤坂にあるスーパーでは、「トルコ産」の乾麺タイプのパスタが1キロ246円で販売されていました。パスタ1束を1人前とすると、1キロだと10食分になるた