仕事、受験勉強、親の介護など、あらゆることに100％全力投球でのぞめば、誰でも途中で息切れし、望んでいたような成果が出せなくなります。限りある自分のエネルギーを適切に配分し、継続的に正解を出し続けるためには、どうすればよいでしょう。「無理して我慢しない」「限界まで頑張らない」「嫌なことはやらない」という「手抜き三原則」を提唱する『体力がない人の仕事の戦略』（和田秀樹著）は、体力に頼らない効率的な働き