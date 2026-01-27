2月6日に開幕するミラノ・コルティナ2026冬季五輪の中国代表団が1月27日に正式結成された。代表団の選手は徐夢桃や斉広璞、谷愛凌（アイリーン・グー）、蘇翊鳴、隋文静、韓聡といったオリンピック金メダリストを含む126人から結成されている。中央テレビニュースが伝えた。中国代表団は286人からなり、選手は126人（女子68人、男子58人）、スタッフは160人。7競技15種別91種目に出場することになっている。中国代表団が出場する海