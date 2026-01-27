Photo: Yuhei Tokimatsu 着圧ソックスって、女性用のものが多く、なんとなく敬遠してきた。興味はあるけれど少し気恥ずかしいし、そもそも自分に必要なのかもよく分からない。でも、仕事で座りっぱなしの日も、外を歩き回る日も、脚は普通に疲れる。だったら試してみてもいいのかもしれない。そう思って履き始めたのが、アメリカ発のソックス専業ブランドSockwell（ソックウェル）の「SPORTS