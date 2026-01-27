福岡県警博多署は27日、福岡市博多区空港前3丁目の公園で26日午後4時ごろ、小学生児童らが見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40歳くらいで黒色長髪。上下黒っぽい服装、黒色乗用車に乗っていたという。