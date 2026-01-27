1月27日、公示された衆院選。大票田の長岡市をはじめ、柏崎市や小千谷市が主な選挙区となる新潟4区には4人が立候補し、前職と元職の2度目の対決に新人2人が加わる構図となっています。 ■自民党・元職鷲尾英一郎 候補 長岡市のアオーレ長岡前で第一声を上げたのは、自民党の元職・鷲尾英一郎さんです。【自民・元職鷲尾英一郎 候補】「新潟が疲弊している。第4選挙区の中の様々、疲弊しております。これを、その状況を