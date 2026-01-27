ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（23）が27日放送の日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演、大学で法学部を選んだ理由を明かした。出身大学が立教大学法学部法学科と語った浮所は、法学部を選んだ理由を「僕が小さい頃に見たドラマで、松本潤くんが主演の『99.9』っていう、弁護士のドラマがあって」と、2016年の同局のドラマ「99.9‐刑事専門弁護士‐」について口にした。MCの笑福亭鶴瓶が「俺、出