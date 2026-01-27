おなじみの近藤節サク裂にファンも安堵した。ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が２７日、福岡市内で開催されたトークショーに登壇。ホークスＯＢの五十嵐亮太氏（４６）との軽妙なかけ合いで集まったファンを楽しませた。ＷＢＣ連覇へ、再び盟友と共闘する。すでに２９人の代表が決定。「前回大会を経験したメンバーが多い」と頼もしい仲間たちの再結集を喜んだ上で「こっちには世界ナンバーワンの選手がいる」とも笑った