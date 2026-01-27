２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）の通夜が２７日、東京・千代田区の「カトリック麹町聖イグナチオ教会」で行われた。羽生善治九段、森内俊之九段ら棋士のほか、約３００人が参列した。羽生が弔辞を読み「先生は将棋だけでなく音楽、歴史、美術の造詣も深く、いつも楽しいお話を聞かせてくださりました」と回想。加藤さんの６０年以上に及ぶ棋士生活を「空前絶後の大記録」とたたえた。クラ