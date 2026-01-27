【モデルプレス＝2026/01/27】セブン‐イレブン・ジャパンでは、1月27日（火）より、バレンタインシーズンに向けて、人気のお菓子とコラボした4品を含む和・洋スイーツを順次発売する「私の好きチョコみっけ！」を全国のセブン‐イレブン店舗で順次開催する。【写真】「私の好きチョコみっけ！」ラインアップ◆味だけじゃない、食感も楽しむチョコレートスイーツ今回のキーワードは「しあわせ食感」。濃厚な口どけの生チョコといっ