鹿児島市の県道で27日夕方、市営バスと軽トラックが衝突する事故があり、軽トラックに乗っていた2人が救急搬送されました。 鹿児島中央警察署によりますと、27日午後5時半ごろ、鹿児島市桜島赤生原町の県道26号で走行中の市営バスと対向車線を走っていた軽トラックが衝突しました。 この事故で軽トラックを運転していた鹿児島市に住む男性(87)と助手席に乗っていた女性(86)が救急搬送され軽いけがをしました。 市営バスには52歳