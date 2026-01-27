ドル円１５３．４０付近、上値重く推移＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は153.40付近での推移。153円台後半から再び153円台前半へと軟化してきている。市場ではロンドン時間での154円台半ばから153.19付近までの急落を受けて、為替レートチェックなどに対する警が高まっているようだ。 USD/JPY153.41