本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/27 EUR/USD 1.1705 (9.08億ユーロ) 1.1750 (6.23億ユーロ) 1.1800 (8.23億ユーロ) 1.1810 (8.57億ユーロ) 1.1815 (6.97億ユーロ) 1.1825 (8.62億ユーロ) 1.1900 (8.60億ユーロ) USD/JPY 157.00 (9.08億ドル) GBP/USD 1.3350 (5.84億ポンド) ユーロドルは1.1800台前半に中規模設定集中、1.1900にも