長野県富士見町境の山林で27日午後2時39分に「木を伐採中、木がはねて男性にぶつかった」と関係者から消防に通報がありました。現場では富士見町に住むアルバイト従業員の男性（80）が倒れてきた木にぶつかり、意識のない状態で富士見町内の病院に搬送されましたが約1時間半後に死亡が確認されました。事故当時、男性は複数人で木の伐採作業をしていたということで、警察が関係者に話を聞くなどして事故の原因を詳しく調べています