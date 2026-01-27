【新華社昆明1月27日】中国雲南省普洱（ふじ）市孟連ダイ族ラフ族ワ族自治県産の新鮮なアボカド1.5トンがこのほど、税関検査を経て、タイとマレーシアに出荷された。同自治県産アボカドの東南アジア諸国連合（ASEAN）向け初の輸出となる。今回輸出されたアボカドは、自治県内にある標準化栽培拠点で生産された。地元は恵まれた自然条件を生かし、約8100ヘクタールのアボカド栽培拠点を整備。高品質なアボカドを安定的に