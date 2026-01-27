２６日、西安北駅を出発した延安発北京行きの初列車。（西安＝新華社記者／李一博）【新華社西安1月27日】中国陝西省の延安駅を26日、G359号列車が出発し、革命老区（新中国成立以前の革命根拠地）である延安と北京が初めて高速鉄道で直結した。延安は全国の高速鉄道網の大動脈に組み込まれた。中国の鉄道では同日午前0時から新ダイヤが実施され、両都市を結ぶ高速鉄道の動車組（動力分散式列車）が初めて運行を開始。延安駅か