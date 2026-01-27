【新華社カラマイ1月26日】中国新疆ウイグル自治区克拉瑪依（カラマイ）市郊外でこのほど、国家2級保護動物のオオヤマネコが確認された。近年、ジュンガル盆地周辺の都市近郊での目撃例は少ない。国内有数の産油地として知られる同市での確認は、継続的な環境改善と良好な発展を十分に裏付けるものであり、オオヤマネコが都市周縁部へと分布を広げる過程を研究する上でも重要なデータとなる。（記者/顧莘）