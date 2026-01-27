1月27日の「踊る！さんま御殿!!」にて「病院が苦手な有名人」を放送。「M-1グランプリ2025」王者のたくろうが出演し、赤木裕が結婚をめぐるエピソードを披露した。オープニングで「テレビ局を1日で2周くらいグルグルしています」と明かすなど、現在は多忙を極めている様子のたくろう。優勝直後には、赤木が“M-1王者史上最速”で体調不良に見舞われたことがネットニュースになったが、実際は、まだ当時それほど仕事がなく、8時間睡