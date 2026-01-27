きょう未明、山形県高畠町の焼き肉店に金品を盗む目的で侵入したなどとして、自称、会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】未明に焼き肉店で金品を盗もうと...しかし経営者に見つかり盗めず自称・会社員の男(36)を逮捕（山形） 建造物侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、高畠町福沢南に住む自称、会社員の男（３６）です。 警察によりますと、男は、きょうの午前１時２４分から午前１時３９分ごろまでの間、金品を