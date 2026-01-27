衆議院議員選挙が27日に公示され、12日間の選挙戦の火ぶたが切って落とされました。 県内3つの選挙区にあわせて10人が立候補しました。 『長崎1区』は、「旧外海町」と「旧琴海町」長崎市の全域が対象です。 有権者数は2年前の前回から4600人あまり少ない、33万949人となっています。 長崎1区には、届け出順に 共産・新人 内田 隆英 候補(70) 参政・新人 松石 宗平 候補(50) 自民・新人 浅田 眞澄美 候補(59) 維