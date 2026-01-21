米移民・税関捜査局（ICE）に対する抗議集会に参加した人たち＝25日、米中西部シカゴ（ゲッティ＝共同）【ローマ共同】欧州メディアは27日、米国の移民・税関捜査局（ICE）の職員が、2月にイタリアで開催されるミラノ・コルティナ冬季五輪の期間中、米国関係者の警護や開催国の警備活動を支援する計画があると報じた。米国ではICEの強硬な移民取り締まりに対する激しい抗議が起きており、ミラノのサラ市長は「歓迎しない」と反発