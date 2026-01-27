衆議院議員選挙が1月27日に公示された。減税日本・ゆうこく連合の原口一博共同代表の「第一声」は佐賀市。【映像】減・ゆ原口共同代表「第一声」ノーカット原口共同代表は「ゆうこく連合の“ゆうこく”は優しい国をつくる（優国）、ゆうこく連合の“ゆうこく”は、日本人独特のまさにみんなが力を結び合って、結い（結国）ですね。そしてこの“ゆうこく”という言葉のもとは、新渡戸稲造先生があの武士道という本の中で、国