選挙でもヘイトスピーチは禁止されていると周知するＸの投稿川崎市は衆院選公示日の２７日、選挙運動でもヘイトスピーチは許されないと啓発するメッセージを交流サイト（ＳＮＳ）で発信した。市差別のない人権尊重のまちづくり条例は公共の場で行うヘイトスピーチを犯罪と位置づけ、選挙であっても禁止・罰則の対象としている。市人権・男女共同参画室がＸ（旧ツイッター）やフェイスブック、ＬＩＮＥ（ライン）のアカウントに