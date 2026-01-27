上野動物園の双子パンダ、シャオシャオとレイレイが中国に返還されます。最後の姿を追いかけるファンたちの姿がありました。◇オリの中でにんじんをもらってむしゃむしゃと食べるシャオシャオ。ゴロンと転がるのは、レイレイです。27日、中国に返還されるのです。2021年6月、上野動物園で生まれた双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイ。ファンから愛されたこの2頭の返還により、54年ぶりに日本国内からジャイア