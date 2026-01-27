エプソンダイレクトは1月27日、Windowsタブレットの新製品として、Windows 11 Pro / Homeを導入する「Endeavor TN52E」と、長期サポートに対応するWindows 11 IoT Enterprise LTSCを導入する「Endeavor JT52」を発売した。エプソン、防塵防水オプションを用意して現場作業に向く10.1型Windowsタブレット - 産業用の長期利用モデルも10.1型サイズのWindowsタブレット製品。オプションに専用のマルチジャケットを用意しており、装着