SATOHが2月4日、新曲「新時代」を配信リリースすることが発表となった。新曲「新時代」は、疾走感溢れるサウンドに、これまでのSATOHらしいミクスチャー要素を盛り込んだ仕上がりだ。■デジタルシングル「新時代」2026年2月4日(水)配信開始配信リンク：https://tf.lnk.to/Shift関連リンク◆SATOH オフィシャルX(旧Twitter)◆SATOH オフィシャルInstagram◆SATOH オフィシャルTikTok◆SATOH オフィシャルYouTubeチャンネル