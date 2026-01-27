女子プロテニスプレーヤーの園田彩乃（３０）が、私服ショットをアップした。「＃ｕｇｇブーツ＃あったかい＃最強」とハッシュタグをつけてアイテムを紹介し、茶系のワントーンコーデを披露。主役のブーツはソールが高めで存在感抜群。タートルネックとショートパンツで美スタイルを強調した。フォロワーは「スタイル良き」「すらっと伸びた足、素敵です！」「脚綺麗」「スタイル抜群」「黒スト最強」「めっちゃ可愛い」