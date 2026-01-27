東京大学医学部附属病院はきょう（27日）、病院の皮膚科長だった男が違法な接待を受けていたとして逮捕されたことなどを受け、病院長が引責辞任したと発表しました。東京大学大学院教授の佐藤伸一容疑者（62）は、医学部付属病院の皮膚科長だった2023年3月から1年半にわたって「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図った見返りに、性風俗店や高級クラブなどで違法な接待を受けたとして収賄の疑いで警視庁に逮捕されました。東京