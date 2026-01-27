２７日に公示された衆院選は、３６年ぶりに２月の投開票となる。各地での雪や寒さが、低迷する投票率にどう影響するかが注目されている。佐藤啓官房副長官は２７日の記者会見で、投票は重要な政治参加の機会だとして、「大雪が見込まれるなど、投票日に都合がつかない人は期日前投票を利用することも可能だ」と呼びかけた。衆院選の投票率（小選挙区選）は、２０２４年の前回選が５３・８５％で、戦後３番目に低かった。１２