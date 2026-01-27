俳優の沢口靖子さん（60）が26日、映画『木挽町のあだ討ち』（2月27日全国公開）の完成披露舞台挨拶に、渡辺謙さん（66）、なにわ男子の長尾謙杜さん（23）らとともに登場。約40年ぶりの共演となった渡辺さんとの撮影を振り返りました。映画『木挽町のあだ討ち』は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子さんの同名小説を映画化。芝居小屋を舞台に、仇討ちの裏に隠された真実を描く“江戸ミステリー”です