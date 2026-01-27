スコットランドの名門セルティックは１月27日、FW山田新がドイツ２部のプロイセン・ミュンスターへ期限付き移籍をすると発表した。レンタル期間は今シーズン終了まで。 現在25歳のストライカーは昨夏に川崎フロンターレからスコットランド王者に加入。だが、出番に恵まれず、ここまでリーグ戦では８試合（うち先発は１試合）の出場のみで、０ゴールに終わっていた。この悔しさを新天地で晴らせるか。構成●サッカーダイ