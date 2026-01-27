「県北地域」や「五島列島」「東彼3町」などを含む『長崎3区』。 有権者数は前回から6600人あまり減って、33万9880人となっています。 3区には、届け出順に 自民・前職 金子 容三 候補(42) 中道・新人 田粼 耕太 候補(43) の 2人が立候補し、一騎打ちとなりました。 【自民・前】金子 容三 候補(42) 3期目を目指す、自民の金子候補。 西海市で出陣式を行い、造船業の発展や一次産業の支援などを