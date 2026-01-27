『長崎2区』は、「諫早市」「大村市」「島原半島」のほか「壱岐市」「対馬市」「西彼2町」が含まれていて、有権者数は前回より4200人あまり少ない39万3095人です。 2区には、届け出順に 中道・前職 山田 勝彦 候補(46) 参政・新人 髙木 聡子 候補(44) 自民・前職 加藤 竜祥 候補(45) の 3人が立候補しました。 【中道・前】山田 勝彦 候補(46) 新党の中道から出馬した山田候補は、今回の解散総選