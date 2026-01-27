厳しい寒さが続くこの時季、ドライブ中の休憩には冷えた体を芯から温めてくれるスポットが欠かせません。温泉や足湯を併設し、湯けむりに包まれながらリフレッシュできる施設が特に注目を集めています。All About ニュース編集部では、2026年1月14日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「神奈川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【