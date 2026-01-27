◆テニス全豪オープン第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】危険な酷暑となったこの日、会場で午後１時半に熱ストレス指数（ＨＳＳ）が最大の５・０をマーク。屋外コートはすべて試合が中断となり、開閉式の屋根を備えるセンターコートなどは屋根を閉めて行われた。午後４時半過ぎに、気温は最高４２・３度まで上昇し、猛暑への対応に追われている。ベ