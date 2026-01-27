スコットランドのセルティックは２７日、ＦＷ山田新（２５）がドイツ２部プロイセン・ミュンスターへ期限付きで移籍することを発表した。山田はプロイセン・ミュンスターの公式サイトを通じて「ミュンスターに来られて、新しいチームメイトたちとファンの前でプレーするのが本当に楽しみです。体調は万全ですし、チームの成功のために全力を尽くします」とコメントした。山田は２４年シーズンに川崎でリーグ３位の１９得点を挙