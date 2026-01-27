ジャーナリスト・池上彰氏（75）が27日に更新されたYouTubeチャンネル「公式 池上彰と増田ユリヤのYouTube学園」に出演。昨年から地上波の選挙番組に出演しなくなった理由について、改めて説明した。池上は「これまではテレビで選挙特番をやってきましたけれども。他の局がみんなマネして、すっかり同じようなことになっちゃって。“じゃあ、もうテレビの特番はいいよな”って」と理由を説明する。「それよりもここYouTube